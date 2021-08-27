Osmaniye'de savcı ile tartışan doktor hakkında "hakaret" iddiasıyla dava açıldı
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Osmaniye'de savcı ile tartışan doktor hakkında "hakaret" iddiasıyla dava açıldı

Osmaniye'de savcı ile tartışan doktor hakkında 'hakaret' iddiasıyla dava açıldı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de yaklaşık 4 ay önce tedavi için hastaneye giden savcı ile tartışan doktor hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlamasıyla dava açıldı.

Osmaniye'de yaklaşık 4 ay önce tedavi için hastaneye giden savcı ile tartışan doktor hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlamasıyla dava açıldı.

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde görevli ortopedi doktoru K.G.G. ile muayene olmak için hastaneye gelen Osmaniye Adliyesi'nde görevli cumhuriyet savcısı M.B. arasında 12 Nisan'daki tartışma sonrası yürütülen soruşturma tamamlandı.

Doktor K.G.G. hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Osmaniye 7. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, savcı M.B'nin tedavi maksadıyla hastaneye gittiği, doktorun nöbetçi olmasına rağmen tedaviden kaçındığı ve müştekinin kamu görevlisi olduğunu bildirmesine rağmen sanığın "beyaz kod" vererek hastane polisi ve güvenlik görevlilerini çağırdığı belirtildi.

K.G.G'nin, hastane polisi ve tanıklar önünde, güvenlik görevlilerine hitaben, "Çıkarın şunu dışarı. Kim olursan ol, kime şikayet edersen et. Beni sürdürecekmiş terbiyesiz." dediği kaydedilen iddianamede, sanığın "aşağılayıcı ve onur kırıcı tavırlar sergilediği" öne sürüldü.

İddianamede, olayın hastanenin güvenlik kameralarına da yansıdığı aktarılarak, K.G.G'nin "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan cezalandırılması ve bazı hakları kullanmaktan yoksun bırakılması istendi.

Olayın geçmişi

Osmaniye Devlet Hastanesi'ne 12 Nisan'da muayene olmak için giden cumhuriyet savcısı M.B. ile hastanede görevli ortopedi doktoru K.G.G. arasında tartışma çıkmış, tartışmayla ilgili iddialar üzerine Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne yazılı açıklama yapmış, doktor K.G.G'nin, savcı M.B'nin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına çağırılıp ifadesi alınarak serbest bırakıldığını bildirmişti.

K.G.G. ve M.B. birbirlerinden şikayetçi olmuş, doktorun şikayeti üzerine yürütülen soruşturmada cumhuriyet savcısı hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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