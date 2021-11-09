VİRAJI ALAMAYAN KAMYON UÇURUMA YUVARLANDI; 1'İ AĞIR 3 YARALI

OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde viraja girerken sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ağaca çarparak duran kamyondaki 3 kişi yaralandı. Aynı virajda geçen 8 Mart'ta Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen geziden dönen otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 2'si ağır 32 kişi yaralanmıştı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Söğütlüdere Köyü Kaleler mevkiinde meydana geldi. Halit Gökçek yönetimindeki 06 HK 879 plakalı kamyon, viraja girerken kontrolden çıkarak 50 metrelik uçuruma düştü. Bir evin yanındaki ağaçlara çarpıp duran kamyonda sürücü Halit Gökçek, Ali Albak ve Hasan El, sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan Gökçek'in sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. ÖLÜM VİRAJI

Bu arada, kamyonun çarptığı ağaçların yanında bulunan evin sahibi Mukadder Hatunoğlu, kazanın gerçekleştiği virajın bölge halkı tarafından 'ölüm virajı' olarak nitelendirildiğini söyledi. Hatunoğlu, "Bu yolda her ay bir kaza oluyor. Bugün de kamyon evimize kadar geldi. Ağaçlar olmasaydı evimi de alıp gidecekti. Bu virajda düzenleme yapılmasını istiyoruz" dedi.

Öte yandan, aynı virajda geçen 8 Mart'ta Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen geziden dönen otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 2'si ağır 32 kişi yaralanmıştı.