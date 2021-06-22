Osmaniye'de sanayi sitesinde 'yerinde aşı' uygulaması
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Osmaniye'de sanayi sitesinde 'yerinde aşı' uygulaması

İhlas Haber Ajansı / Merden İslah - Haberler | Sağlık

Osmaniye'de sanayi sitesinde 'yerinde aşı' uygulaması Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 'yerinde aşı' uygulaması kapsamında mobil ekipler tarafından sanayi sitesi çalışanlarına aşılama yapıldı.

Osmaniye'de sanayi sitesinde 'yerinde aşı' uygulaması

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 'yerinde aşı' uygulaması kapsamında mobil ekipler tarafından sanayi sitesi çalışanlarına aşılama yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerinde aşı uygulamasının başlayacağını duyurmasının ardından Düziçi İlçe Sağlık Müdürlüğü, oluşturduğu mobil ekiplerle 'yerinde aşı' uygulamasına başladı. Düziçi İlçe Devlet Hastanesi'nin inşaatında çalışan işçilerle başlayan aşılama çalışmaları sanayi sitesinde devam etti. Kurulan mobil ekipler tarafından aşı sırası gelen vatandaşlar tek tek aşılandı.

Aşılama çalışmaları hakkında bilgiler veren Doktor Duygu Onbaşı, "Sanayi sitesine aşı yapmak için geldik. Yaklaşık bir buçuk yıldır pandemi nedeniyle çalışıyoruz. Pandeminin hızını kırmanın da en etkili yolu hastalığın yayılmasını önlemek. Bu nedenle de toplumunun büyük bir kısmını bağışık hale getirmemiz gerekiyor. Çok şükür aşıya daha ulaşır hale geldik. İşçi ve memurlardan sonra 30 yaşa indi uygulamamız. Toplumu bağışık hala de getirerek de pandeminin hızını kırmak ve yayılmasını engellemeye çalışıyoruz. Umarım en kısa zamanda bağışıklık etkimizi arttırırız ve maskesiz ve kısıtlamaların kalktığı günlere biran önce döneriz" diye konuştu.

Aşılama yapmak için gelen sağlık ekiplerine teşekkür eden sanayi esnafı da uygulamadan memnun kaldıklarını ifade ederek devletin aşılama konusunda hassasiyetle davrandığını söylediler.

Osmaniye'de sanayi sitesinde 'yerinde aşı' uygulaması
Osmaniye'de sanayi sitesinde 'yerinde aşı' uygulaması
Osmaniye'de sanayi sitesinde 'yerinde aşı' uygulaması
Osmaniye'de sanayi sitesinde 'yerinde aşı' uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merden İslah

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