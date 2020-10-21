Osmaniye'de salamuralık ve yağlık zeytin hasadına başlandı

OSMANİYE'de hasat döneminin gelmesiyle birlikte üreticiler, sofralık, salamuralık ve zeytinyağı üretimi için zeytin toplamaya başladı.

OSMANİYE'de hasat döneminin gelmesiyle birlikte üreticiler, sofralık, salamuralık ve zeytinyağı üretimi için zeytin toplamaya başladı.

Kentte salamuralık ve zeytinyağı olarak kullanılan zeytin için hummalı çalışma başladı. 19 bin ton salamuralık ve 14 bin 250 ton da zeytinyağı rekoltesinin beklendiği kentte, hasat sürüyor. Bu kapsamda, sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar, geç saatlere kadar devam ediyor.

Son yıllarda ekim alanları genişleyen zeytin üretimi Osmaniye ve çevresinde hızla artıyor. Çukurova'nın 'yeşil altını' olarak adlandırılan zeytin, kentte yer fıstığından sonra önemli geçim kaynaklarından birisini oluşturuyor. 40 adet zeytinyağı fabrikasının bulunduğu Osmaniye'de zeytine olan talep de her geçen gün artıyor.

HEM SALAMURALIK HEM ZEYTİNYAĞI OLARAK KULLANILIYORZeytin hasadının başlamasıyla zeytin bahçesi sahipleri de salamuralık ve zeytinyağı yapacakları zeytinlerin toplamasına başladı. Sabahın erken saatlerinde toplanan zeytinler salamura yapılacaksa evlere getirilerek ayıklanıyor. Zeytinyağı olacak zeytinler ise zeytinyağı fabrikalarına gönderiliyor. Toprakkale ilçesinde, yıllardır salamuralık zeytin yapan Eşe Çapar, çocuklarını yaptıkları salamuralık zeytinler sayesinde büyütüp evlendirdiğini aktardı. Ailecek zeytinlerin toplandığını daha sonra da bunları temizledikten sonra kırdıklarını aktaran Çapar, "Daha sonra kırdığımız zeytinleri bidonlara doldurup üzerine su döküyoruz acıları çıksın diye. Birkaç gün suyunu değiştirdikten sonra yiyeceğimiz zeytinleri tatlandırıyoruz" diye konuştu.SOFRALIK ZEYTİNİN BİDONU 30 LİRAYaptıkları salamuralık zeytinlere çok büyük talepler olduğunu, Türkiye'nin birçok iline salamuralık zeytin gönderdiklerini ifade eden Eşe Çapar, "Bidonlarımız toptan olursa 27.5 perakende olursa 30 liradan satıyoruz. İçinde hiçbir katkı maddesi yok, her şeyiyle doğal" dedi.Evlerde ise zeytin bahçelerinden toplanan zeytinler imece usulü temizlenerek kırılıyor. Daha sonra ise bidonlara ya da şişelere doldurularak üzerine su ekleniyor. Birkaç gün suyu temizlenen ve yeniden su doldurulan zeytinlerin acısı çıkartılarak tuz ayarı yapılıyor. Tatlandırılma işleminin ardından yenecek hale gelen zeytinlerin, bozulmadan bir yıl boyunca tazeliğini koruduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL