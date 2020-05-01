Osmaniye'de sahurda pide satışı yasağı kaldırıldı

Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sahurda pide satışı yasağı kararı kaldırıldı.

Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sahurda pide satışı yasağı kararı kaldırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisinin yaptığı toplantıda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için ek tedbirler alındığı belirtildi.

Buna göre, ramazan boyunca sahur vaktinde fırınlarda oluşabilecek yoğunluk nedeniyle bulaş riskinin önlenmesi amacıyla, gece saat 12.00'den sabaha karşı 04.00'e kadar ekmek, pide ve çeşitlerinin üretiminin yapılmamasına ancak saat 04.00'ten önce üretilen ekmek, pide ve çeşitlerinin satış işlemlerinin devam etmesine karar verildi.

Kaynak: AA