Osmaniye'de sahte pasaportlu 3 yabancı uyruklu yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de sahte pasaportlu 3 yabancı uyruklu yakalandı

Osmaniye'de sahte pasaportlu 3 yabancı uyruklu yakalandı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de, sahte pasaportla yurda girdikleri belirlenen 3 Afganistan uyruklu yakalandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, sahte pasaportla yurda girdikleri belirlenen 3 Afganistan uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, şehirler arası otobüs terminalinde uygulama yaptı.

Ekipler, belgelerini kontrol ettiği 3 Afganistan uyruklunun pasaportlarının sahte olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan Afganistanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Şüphelilerin, sahte pasaportları 3'er bin dolar karşılığında İran'dan temin ettikleri ileri sürüldü.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Osmaniye, Göçmen, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title