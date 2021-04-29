Osmaniye'de sahte para operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 3 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Osmaniye'de sahte para operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 3 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de sahte para operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 3 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kuyumcularda sahte ABD doları bozdurmaya çalışan kişiler olduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, tespit ettikleri aracı durdurarak Suriye uyruklu 4 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üst aramasında sahte olduğu belirlenen 17 bin 800 ABD doları ve 260 Türk lirası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri savcılıkça serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

ABD tarihine geçen görüntü! Biden'ın konuşması da kongredeki detay da bir ilk
ABD tarihine geçen görüntü! Biden'ın konuşması da kongredeki detay da bir ilk
Girdikleri iş yerinde aradığını bulamayan çocuklar, bir tepsi baklava çaldı
Girdikleri iş yerinde aradığını bulamayan çocuklar, bir tepsi baklava çaldı
8 yaşındaki çocuk tabancayla vuruldu! Dehşet anları kamerada
8 yaşındaki çocuk tabancayla vuruldu! Dehşet anları kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ömer Çelik Vedat Bilgin Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hülya Avşar Meral Kaplan Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Diego Cüneyt Çakır Ünal Karaman Özgür Yankaya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Osmaniye'de sahte para operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 3 zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 11:38:32. #1.14#

title