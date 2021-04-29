Osmaniye'de sahte para operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 3 zanlı tutuklandı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kuyumcularda sahte ABD doları bozdurmaya çalışan kişiler olduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, tespit ettikleri aracı durdurarak Suriye uyruklu 4 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üst aramasında sahte olduğu belirlenen 17 bin 800 ABD doları ve 260 Türk lirası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri savcılıkça serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner