OSMANİYE'DE SAHTE DOLAR BOZDURMAK İSTEYEN 4 KİŞİ YAKALANDI

OSMANİYE'de girdikleri kuyumcularda sahte 50'lik ve 100'lük banknot halinde dolar bozdurmak isteyen Suriye uyruklu 4 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

OSMANİYE'de girdikleri kuyumcularda sahte 50'lik ve 100'lük banknot halinde dolar bozdurmak isteyen Suriye uyruklu 4 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerin üzerinde sahte 17 bin 800 dolar ve 20'lik banknot şeklinde toplam 260 lira ele geçirildi.

Bahçe ilçesine 27 Nisan'da Gaziantep'ten geldikleri öğrenilen Suriye uyruklu 4 şüpheli, ilçedeki kuyumcularda dolar bozdurmak istedi. Şüpheli davranışları üzerine bozdurmak istenilen doları inceleyen esnaf, sahte olduğunu fark etti. Durumu fark edip hızlıca iş yerinden çıkan şüpheliler, geldikleri araçla olay yerinden ayrıldı. Esnaf, polise ihbarda bulundu. Bahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kent Güvenliği Yönetimi Sistemi (KGYS) kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) görüntüleri incelendi. Şüpheliler, ilçe merkezinde araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

3 TUTUKLAMA

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada ise 50 ve 100'lük banknot şeklinde toplam 17 bin 800 sahte dolar ve 20'lik sahte banknot şeklinde toplam 260 lira ele geçirildi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.Ş, İ.Ş ve A.K. tutuklanırken, M.N. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı