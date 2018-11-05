Osmaniye'de Sağlık Çalışanlarına Nrp Eğitimi

Osmaniye'de sağlık çalışanlarına Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) eğitimleri verildi.

İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, bir otelin salonunda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, programının Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi koordinatörlüğünde yapıldığını belirtti.

Eğitimlere doğum salonunda çalışan ve yenidoğana yönelik girişimde bulunan 50 sağlık çalışanının katıldığını ifade eden Öznavruz, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarının doğum sonrası gerçekleşen fizyolojik olaylar, canlandırma basamaklarını gösteren akış çizelgeleri, canlandırmaya hazırlık aşamaları gibi konularda gerekli bilgi ve becerilerle donatılması amacıyla düzenlediğimiz NRP eğitimlerini tamamlandık. Eğitime 30 hemşire, 12 ebe ve 8 acil tıp teknisyeni katıldı."

Konuşmadan sonra başarılı kursiyerlere sertifika verildi.