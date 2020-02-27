Osmaniye'de sağlık çalışanları koronavirüsü konusunda bilgilendirildi
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Osmaniye'de sağlık çalışanları koronavirüsü konusunda bilgilendirildi

Osmaniye'de sağlık çalışanlarına yönelik koronavirüsüyle ilgili eğitim semineri düzenlendi.

27.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:40
Osmaniye'de sağlık çalışanları koronavirüsü konusunda bilgilendirildi

'de sağlık çalışanlarına yönelik koronavirüsüyle ilgili eğitim semineri düzenlendi.


Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr.Fidan Doğan, Valilik Ahmet Cevdet Paşa salonundaki seminerde, Sağlık Bakanlığının yayınladığı eğitim kriterlerine uygun, tespit edilen ve önerilen önlemleri anlattı.


Doğan, seminerde koronavirüsü hastalığının belirtileri, bulaşma yolları ve özellikle sağlık çalışanlarının olası ve karşılaşılan vakalarda alacakları tutum ve davranışlar hakkında bilgi verdi.


Doğan, seminer sonunda sağlık çalışanlarının sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

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