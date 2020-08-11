Osmaniye'de sağanak yağış su baskınlarına sebep oldu Osmaniye'de yaklaşık yarım saat süren sağanak yağışla birlikte iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı.

Osmaniye'de yaklaşık yarım saat süren sağanak yağışla birlikte iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı.

Osmaniye'de yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış hayatı felç etti. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yolda yürürken zorluk yaşadı. Sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokak sular altında kalırken bazı bölgelerde araçlar yolda kaldılar. - OSMANİYE

Kaynak: İHA