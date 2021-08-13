Osmaniye'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
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Osmaniye'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Osmaniye'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kadirli ilçesinde bugün akşam saatlerinde aniden bastıran ve yarım saat aralıksız yağan sağanak yağış sonrası bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Cemalpaşa mahallesi Kadirli-Sumbas ilçesi yolu üzerinde yol yapım çalışmaları sürdüğü için yola giren bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Kadirli Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla çamur yoldan çıkarılan araçlar çekici ile götürüldü.

Osmaniye'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Osmaniye'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Osmaniye'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran

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