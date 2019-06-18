Osmaniye'de sağanak yağış
Osmaniye'de bir anda gelen sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Osmaniye'de bir anda gelen sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Osmaniye merkezde Devlet Bahçeli Meydanı'nda bulunan iş yerleri ve evlerin giriş bölümlerini yağmur sonrası su bastı. Sağanak yağmur nedeniyle alt geçitte de su birikintisi oluştu. Trafik yetkilileri tedbir amaçlı alt geçidi trafiğe kapattı. İtfaiye erlerinin çalışmaları sonucunda kısa surede hayat normale döndü. - OSMANİYE
Kaynak: İHA
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