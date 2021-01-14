Sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye'de sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve hızını ara ara artıran sağanak ve rüzgar nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar oldu.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle ise bazı mahallelerde ağaçlar devrildi, bir okulun çatısının bir kısmı okulun bahçesine uçtu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner