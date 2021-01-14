Sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
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Sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

14.01.2021 00:29 | Son Güncelleme: 14.01.2021 01:01

Osmaniye'de sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Osmaniye'de sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve hızını ara ara artıran sağanak ve rüzgar nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar oldu.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle ise bazı mahallelerde ağaçlar devrildi, bir okulun çatısının bir kısmı okulun bahçesine uçtu.

Sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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