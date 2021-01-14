OSMANİYE'DE SAĞANAK VE FIRTINA ÇATILARI UÇURDU, AĞAÇLARI DEVİRDİ
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OSMANİYE'DE SAĞANAK VE FIRTINA ÇATILARI UÇURDU, AĞAÇLARI DEVİRDİ

14.01.2021 07:44 | Son Güncelleme: 14.01.2021 07:48
OSMANİYE'DE SAĞANAK VE FIRTINA ÇATILARI UÇURDU, AĞAÇLARI DEVİRDİ

OSMANİYE'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışta binaların çatıları uçtu, reklam panoları ve ağaçlar devrildi, bir evin ise bahçe duvarı yıkıldı.

OSMANİYE'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışta binaların çatıları uçtu, reklam panoları ve ağaçlar devrildi, bir evin ise bahçe duvarı yıkıldı. Osmaniye Valiliği'nden ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, olası su baskınları, yıldırım ve sel konularında vatandaşlara uyarı yapıldı.

Kentte uzun süredir beklenen yağış, akşam saatlerinde başladı. Etkili olan yağış ve fırtınada, Yıldırım Beyazıt ve Fakıuşağı mahallelerinde bazı ağaçlar kökünden sökülerek, devrildi. Devrilen ağaçlar nedeniyle bazı yollarda ulaşım aksadı. Dr. İhsan Göknal Mahallesi'ndeki Cebelibereket Anadolu Lisesi'nin çatısı ise okul bahçesine ve yolda park halinde bulunan bir minibüsün üzerine düştü. Vatandaşlar, polisi arayarak yardım isterken, bazı bölgelerde kopan elektrik telleri nedeniyle enerji kesintisi yaşandı. Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki bir evin bahçe duvarı, şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. Belediye, itfaiye, TEDAŞ, arama- kurtarma ve polis ekipleri gelen ihbarlar doğrultusunda müdahalelerde bulundu.

VALİLİKTEN UYARIOsmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, olası su baskınları, yıldırım ve sel konularında vatandaşlara uyarı yapıldı. Olumsuz hava koşullarının gece saatlerine kadar devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına konusunda vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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