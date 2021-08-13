Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak etkili oldu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak etkili oldu.

İlçede yaklaşık yarım saat süren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikti, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Tevfik Pampal Caddesi'nde yol çalışması nedeniyle trafikte aksamalar oldu, bazı iş yerlerinin giriş katlarını su bastı.

İçerisinde 3 kişiyle caddede biriken suda mahsur alan otomobil, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yolda biriken suyu ise iş makineleri tahliye etti.

Bazı vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalıştı.

Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk İlham Aliyev Mehmet Şimşek Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Deniz Akkaya Süreyya Yalçın Mohammed Al Saloussi
Spor Caner Erkin Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 20:24:26. #1.15#

title