Osmaniye'de sac metal fabrikasında yangın
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Osmaniye'de sac metal fabrikasında yangın

Osmaniye'de sac metal üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Osmaniye'de sac metal fabrikasında yangın
23.05.2020 11:57 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:57

Osmaniye'de sac metal üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Osmaniye-Gaziantep kara yolu üzerindeki sac metal üretimi yapan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tesisteki yanıcı maddelerin tutuşmasıyla büyüyen yangına, Osman Belediyesi ekipleri yetersiz kalınca çevre il ve ilçelerdeki itfaiye ve orman işletmesine bağlı ekiplerden takviye istendi.

Alevlere müdahale ederken dumandan etkilenen bir itfaiye erine ambulansta müdahale edildi.

Yangın, ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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