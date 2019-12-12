Osmaniye'de rüzgardan uçan çatı boş okul servisinin üzerine düştü
Osmaniye'de rüzgar nedeniyle uçan apartman çatısı park halindeki içi boş okul servisinin üzerine düştü.
Osmaniye'de rüzgar nedeniyle uçan apartman çatısı park halindeki içi boş okul servisinin üzerine düştü.
Alınan bilgiye göre, Devlet Bahçeli Bulvarı 4. etapta bulunan 5 katlı apartmanın çatısı, aşırı rüzgar nedeniyle koparak yan tarafta park halindeki 80 M 0068 plakalı okul servisinin üzerine düştü.
Olayın okul dağılış zilinden 5 dakika önce olması nedeniyle servisin boş olduğu ve yaralanan olmadığı öğrenildi.
Servis aracı kullanılamaz hale gelirken, üzerine düşen çatı vinç yardımıyla kaldırıldı.