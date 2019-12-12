Osmaniye'de rüzgardan uçan çatı boş okul servisinin üzerine düştü

12.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:14

Osmaniye'de rüzgar nedeniyle uçan apartman çatısı park halindeki içi boş okul servisinin üzerine düştü.

Alınan bilgiye göre, Devlet Bahçeli Bulvarı 4. etapta bulunan 5 katlı apartmanın çatısı, aşırı rüzgar nedeniyle koparak yan tarafta park halindeki 80 M 0068 plakalı okul servisinin üzerine düştü.

Olayın okul dağılış zilinden 5 dakika önce olması nedeniyle servisin boş olduğu ve yaralanan olmadığı öğrenildi.

Servis aracı kullanılamaz hale gelirken, üzerine düşen çatı vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: AA