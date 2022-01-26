Osmaniye'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Osmaniye'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Osmaniye'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Adana istikametine giden Kadir Y. yönetimindeki 80 ABZ 756 plakalı otomobil, Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çarptı.

Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılan Kadir Y, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri

Kamil Kara Bulvarı, Osmaniye, Otomobil, Adana, Güncel, Haber

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