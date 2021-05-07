Osmaniye'de Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi yapıldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi gerçekleştirildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi gerçekleştirildi.

Düziçi Tarım ve Orman İlçe Müdürü Fevzi Soner Çerçi, gazetecilere, bayram öncesi denetimleri arttırdıklarını söyledi.

İşletmelerin üretim ve satış alanlarını kontrol ettiklerini belirten Çerçi, salgın sürecinde gösterdikleri hassasiyetten dolayı iş yeri sahiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek