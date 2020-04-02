Osmaniye'de PTT aracılığıyla ödenen nakdi destek evlere teslim edilecek Osmaniye'de, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde verilen hane başı 1000 liranın PTT şubeleri önündeki yoğunluk nedeniyle evlere teslim edileceğini duyurdu.

Osmaniye'de, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde verilen hane başı 1000 liranın PTT şubeleri önündeki yoğunluk nedeniyle evlere teslim edileceğini duyurdu. Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Ekonomik İstikrar Kalkıma Paketi kapsamında dar gelirli vatandaşlara yapılacak 1000 lira nakdi yardımın hak sahiplerine görevlilerce evlerine teslim edileceği bildirildi. Açıklamada, vatandaşlar PTT şubelerine gitmemeleri konusunda uyarıldı. Kaynak: AA