Osmaniye'de polisten koronavirüs denetimi
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Osmaniye'de polisten koronavirüs denetimi

22.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:10
Osmaniye'de polisten koronavirüs denetimi

OSMANİYE'de kent genelinde yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen toplam 142 kişiye 254 bin 858 lira idari para cezası kesildi.

OSMANİYE'de kent genelinde yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen toplam 142 kişiye 254 bin 858 lira idari para cezası kesildi.

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı il vaka artış haritasına göre, vaka seyri yüksek iller arasında yer alan Osmaniye'de koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler de sıklaştırıldı. Araçlar polis uygulama noktalarında durdurularak sürücülere izin belgeleri soruldu. Dün kent merkezinde 89 işyeri kontrol edilirken, 1 işyerine 3 bin 469 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, 305 kişi kontrol edilip, 2 kişiye maske takmamaktan 1964 lira, 4 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden 13 bin 876 lira ve 4 kişiye de sosyal mesafe kuralını ihlalden 13 bin 876 lira olmak üzere toplamda 10 kişiye 33 bin 185 lira idari para cezası kesildi. Merkezle birlikte, Kadirli, Düziçi, Bahçe, Hasanbeyli, Sumbas ve Toprakkale ilçelerinde yapılan denetimlerde ise toplam 264 işyeri kontrol edilip, 2 işyerine 4 bin 419 lira idari para cezası uygulandı. Polis denetiminde 1271 kişi kontrol edilirken, bunlardan 10'una maske takmamaktan 9 bin 592 lira, 118 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden 226 bin 971 lira, 4 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden 13 bin 876 lira olmak üzere toplamda 142 kişiye 254 bin 858 lira idari para cezası kesildi. Koronavirüs tedbirlerine yönelik polis denetimlerinin aralıksız bir şekilde sürdürüleceği kaydedildi.

Osmaniye'de polisten koronavirüs denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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