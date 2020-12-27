Osmaniye'de polisler sokak hayvanlarını besledi
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Osmaniye'de polisler sokak hayvanlarını besledi

27.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:09
Osmaniye'de polisler sokak hayvanlarını besledi

Osmaniye'de, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek verdi.

Osmaniye'de, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında kedi ve köpekleri unutmadı.

Ekipler, sokak hayvanlarının yaşam alanlarına mama bıraktı.

Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) birimi ekiplerince sokak hayvanlarının durumu gözlemlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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