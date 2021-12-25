Osmaniye'de polisin dikkati soğukta yakılmayan sobadaki uyuşturucuyu yakalattı - Haberler
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Osmaniye'de polisin dikkati soğukta yakılmayan sobadaki uyuşturucuyu yakalattı

Osmaniye'de polisin dikkati soğukta yakılmayan sobadaki uyuşturucuyu yakalattı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, polisin dikkati bir evde soğuk havada yakılmayan sobadaki uyuşturucuyu ortaya çıkardı, bir zanlı tutuklandı.

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, polisin dikkati bir evde soğuk havada yakılmayan sobadaki uyuşturucuyu ortaya çıkardı, bir zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kadirli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu şüphelilerine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerden birinde detaylı arama yapan ekipler, önce kanepelerin altlarını aradı.

Daha sonra, aynı evde havanın soğuk olmasına rağmen sobanın yakılmadığını fark eden ekipler, sobanın içini inceledi.

Aramada, sobaya gizlenmiş 2 gram esrar ele geçiren polis, evdeki 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Öte yandan, sobadan uyuşturucu çıkması polis kamerasına yansıdı.

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AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

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