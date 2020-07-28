Osmaniye'de polis kurban pazarında uyarı broşürü dağıttı
Osmaniye Emniyet Müdürlüğünce kurban satış pazarlarında dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirme broşürü dağıtıldı.
28.07.2020 17:11 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:10
Osmaniye Emniyet Müdürlüğünce kurban satış pazarlarında dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirme broşürü dağıtıldı.
Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Fakıuşağı ve Yunus Emre Mahallesi'nde kurulan kurban pazarlarında bilgilendirme çalışması yaptı.
Polisler, kurban satıcıları ve vatandaşları sahte para, kurban hırsızlığı, yankesicilik ve dolandırıcılık konularında uyararak, şüpheli durumlarda 155'i aramalarını istedi.
Kaynak: AA