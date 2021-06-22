Osmaniye'de, plastik- geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)

KONTROL ALTINDAOsmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik ve geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında çıkan yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINDA

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik ve geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında çıkan yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ederken, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da fabrikaya gelerek, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Genel Müdürü Musa Gönül ve fabrika yetkililerinden yangınla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül