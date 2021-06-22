Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik ve geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik ve geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Çok sayıda itfaiyenin müdahale ettiği yangında soğutma çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik ve geri dönüşüm fabrikasının deposunda yangın çıktı. Alevleri fark eden fabrika çalışanları durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çok sayıda itfaiye aracının yönlendirildiği yangın yaklaşık 3 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının başlatıldığı yangında ölen ya da yaralanan olmazken, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz olay yerine gelerek yangınla ilgili bilgiler aldı. - OSMANİYE

Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çabaları takdir topladı! Gazeteciler hem haber yaptı, hem yangına müdahale etti
Çabaları takdir topladı! Gazeteciler hem haber yaptı, hem yangına müdahale etti
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Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler
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