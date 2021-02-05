Osmaniye'de planlanan projelerle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı

Osmaniye'de planlanan projelerle ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kadirli Turizm ve Otelcilik Anadolu Lisesi'ndeki toplantıda konuşan AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Türkiye'de yol sorununun bulunmadığını söyledi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırım seferberliğinin başlatıldığını dile getiren Durmuşoğlu, "yol medeniyettir" ilkesiyle Anadolu'nun dört bir yanına ulaşımın kolay olduğunu kaydetti.

Durmuşoğlu, bölgede tren hattı projesi, sivil havacılık ve bağlantı yollarıyla ilgili çalışmaların da sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaymakam Ahmet Arık da kaleler rampası bölgesinde can kayıplarına neden olan kazalara değinerek, Kadirli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrika ve işletmelerin lojistik yol ihtiyacını anlattı.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan ise kazandırılacak proje ve çalışmalarda her türlü lojistik desteği sağlayacaklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat