Osmaniye'de PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu
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Osmaniye'de PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu

29.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:44
Osmaniye'de PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu

Osmaniye'de Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen bir sığınakta patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Osmaniye'de Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen bir sığınakta patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Komando Özel Harekat timlerinin katıldığı "Yıldırım 5 Operasyonu" kapsamında Amanos Dağları'nda yapılan aramada tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan sığınak tespit edildi.

Sığınakta patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, sığınak patlatılarak ihma edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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