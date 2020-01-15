Osmaniye'de PKK'ya ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi
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Osmaniye'de PKK'ya ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Osmaniye'de Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya ait 5 kilogram TNT patlayıcı ile yaşam malzemeleri bulundu.

15.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:20
Osmaniye'de PKK'ya ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

'de 'nda terör örgütü 'ya ait 5 kilogram TNT patlayıcı ile yaşam malzemeleri bulundu.

İl Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat ekipleri, Amanoslar'da başlatılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu kapsamında arama tarama faaliyetleri gerçekleştirdi.

Güvenlik güçleri, Çatköy mevkisinde iki noktada toprağa gömülü halde 5 kilogram TNT patlayıcı ile 5 kilogram sıvı yağ, 5 kilogram zeytin, 10 kilogram pekmez, 1 tencere, 1 çaydanlık, 5 metre naylon ve 6 kıyafet ele geçirdi.

Kaynak: AA
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