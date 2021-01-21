Osmaniye'de, PKK sığınağında patlayıcı ve örgütsel doküman ele geçti

OSMANİYE'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınıkta çok sayıda patlayıcı madde, dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

OSMANİYE'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınıkta çok sayıda patlayıcı madde, dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İI Jandarma Komutanlığı'nca Amanoslar bölgesinde, Jandarma Komando Özel Harekat timleri ve güvenlik korucularının katıldığı 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç-21 Operasyonu'nda, 'ara, bul, yok et' taktiği ile çalışma yapıldı. Çalışmada, PKK'lı teröristlere ait sığınak içerisinde çok sayıda patlayıcı madde, dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili savcılık talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL