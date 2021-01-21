Osmaniye'de, PKK sığınağında patlayıcı ve örgütsel doküman ele geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Osmaniye'de, PKK sığınağında patlayıcı ve örgütsel doküman ele geçti

21.01.2021 15:06 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:11
Osmaniye'de, PKK sığınağında patlayıcı ve örgütsel doküman ele geçti

OSMANİYE'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınıkta çok sayıda patlayıcı madde, dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

OSMANİYE'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınıkta çok sayıda patlayıcı madde, dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İI Jandarma Komutanlığı'nca Amanoslar bölgesinde, Jandarma Komando Özel Harekat timleri ve güvenlik korucularının katıldığı 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç-21 Operasyonu'nda, 'ara, bul, yok et' taktiği ile çalışma yapıldı. Çalışmada, PKK'lı teröristlere ait sığınak içerisinde çok sayıda patlayıcı madde, dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili savcılık talimatıyla soruşturma başlatıldı.


Osmaniye'de, PKK sığınağında patlayıcı ve örgütsel doküman ele geçti
Osmaniye'de, PKK sığınağında patlayıcı ve örgütsel doküman ele geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Sezen Aksu Ozan Doğulu Oğuzhan Koç Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Gökhan Gönül Ünal Karaman Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Joe Biden Beyaz Saray Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye'de, PKK sığınağında patlayıcı ve örgütsel doküman ele geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 15:11:39. #1.15#
title