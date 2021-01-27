Osmaniye'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu
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Osmaniye'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu

27.01.2021 09:39 | Son Güncelleme: 27.01.2021 09:42
Osmaniye'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu

Osmaniye'de, Amanos Dağlarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Osmaniye'de, Amanos Dağlarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Komando Özel Harekat timleri ve korucuların katıldığı "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç-22 Operasyonu" kapsamında Amanos Dağlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan sığınak tespit edildi.

Sığınakta çok sayıda patlayıcı, mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, sığınak imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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