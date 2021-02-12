Osmaniye'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Osmaniye'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu

12.02.2021 10:01 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:04
Osmaniye'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu

Amanos Dağlarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Amanos Dağlarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Komando Özel Harekat timleri ve korucuların katıldığı "Eren 8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç-23 Operasyonu" kapsamında Amanoslar'da yapılan arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan sığınak tespit edildi.

Sığınakta çok sayıda mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, sığınak imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sibel Can Cem Yılmaz Bülent Serttaş
Spor Sergen Yalçın Abdullah Avcı Tolga Ciğerci Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar İzmir Mahkeme İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 10:04:30. #1.14#
title