Osmaniye'de petrol hırsızlarına suçüstü
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Osmaniye'de petrol hırsızlarına suçüstü

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde petrol hattından hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 kişi tutuklandı.

04.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:30
Osmaniye'de petrol hırsızlarına suçüstü

'nin ilçesinde petrol hattından hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Nohut köyü Hacıalma mevkisinde Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı'ndan hırsızlık yapan M.E., S.K. ve F.K'yi suçüstü yakaladı. Şahıslarla birlikte 230 metre basınca dayanıklı hortum ve 2 adet vana ele geçirildi. Jandarmada ifadeleri alınan 3 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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