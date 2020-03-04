Osmaniye'de petrol boru hattından hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
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Osmaniye'de petrol boru hattından hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde ham petrol boru hattından hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı.

04.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:46
Osmaniye'de petrol boru hattından hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

'nin ilçesinde ham petrol boru hattından hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nohut köyü Hacıalma mevkisinden geçen boru hattından petrol çalındığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, boru hattına kaynakla tutturdukları basınca dayanıklı hortumla petrol çalan M.E, S.K, ve F.K'yi suçüstü yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA

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