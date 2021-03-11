Osmaniye'de pes dedirten hırsızlık, trafik işaret tabelalarını çaldılar

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Farsak köyü yolunda bulunan trafik işaret tabelaları çalındı. Tabelaların yeni takıldığını belirten köy sakinleri, "Devletimize ekonomik zarar verenleri kınıyoruz" diyerek hırsızlara tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Farsak Köyü Yavuz Sultan Selim Mahallesi yolu üzerinde bulunun trafik işaret tabelaları köylülerin iddiasına göre çalındı. Mahalle girişindeki yolun fazla virajlı olmasından dolayı oluşabilecek kazaların önüne geçmek için takılan yol işaret tabelaları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından direklerinden söküldü. Direklerin üzerinde yön tabelalarını göremeyen köylüler şaşkınlık geçirirken devleti zarara uğratan hırsızlara tepki gösterdi.

"Levhalar yeni takılmıştı"

Levhaların çalınmasına tepki gösteren köy sakinleri, "Burası Düziçi ilçesi Akdere Farsak köyü. Yavuz Sultan Selim Mahallesi girişinde bulunan yol işaret levhaları belirli noktalarda çalınmış. Farsak istikametine gidildiği zaman levhaların 5-6 noktada çalındığı gördük. Levhalar yeni takılmıştı. Tamda virajlı noktaların tabelalarının çalınmaları bizleri şaşırttı. Üzüldük daha da yeni yapılmıştı. Devletimize zarar verilmesi etik değil kınıyoruz yapanları. Şaşkınız. Yetkililerin konuyla ilgili takipte olmasını istiyoruz" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı