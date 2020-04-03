Osmaniye'de pazar yerlerine giriş çıkışlar kontrollü olarak yapılacak Osmaniye İl Hıfzısıhha Kurulunun koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı kararla, pazar yerlerine zabıta ve polis ekipleri belli sayıda vatandaşın girmesini sağlayacak.

Osmaniye İl Hıfzısıhha Kurulunun koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı kararla, pazar yerlerine zabıta ve polis ekipleri belli sayıda vatandaşın girmesini sağlayacak.

Osmaniye Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, pazar yeri ve alanlarına kontrollü giriş, çıkışları sağlamak için bir dizi tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Alınan kararlar doğrultusunda pazar yeri/alanına içerideki esnaf sayısının en fazla iki katı vatandaşın alınmasına, pazar yeri/alanı içerisinden vatandaş çıktıktan sonra içeriye vatandaş alınarak içeride sürekli aynı sayıda vatandaşın bulunmasının sağlanmasına, bu amaçla pazar giriş noktaları oluşturulmasına, bu noktalarda bekleyecek vatandaşlar için bir koridor oluşturulmasına ve koridorda bekleyen vatandaşlar arasında en az iki metre mesafenin bırakılmasına karar verildi."

Bu arada, alınan tedbirlerle ilgili duyurular yapılması da kararlaştırıldı.

Kaynak: AA