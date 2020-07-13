Osmaniye'de patates ve soğan yüklü kamyonet devrildi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde patates ve soğan yüklü kamyonet devrildi.
13.07.2020 13:19 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:26
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde patates ve soğan yüklü kamyonet devrildi.
Güzel P. yönetimindeki 80 ABD 271 plakalı patates ve soğan yüklü kamyonet Karabacak Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada kamyonet şoförü yaralanmazken, araçta bulunan soğan ve patatesler yola savruldu.
Kaynak: AA