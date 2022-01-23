Osmaniye'de özel harekat ve dronlu uyuşturucu operasyonu

OSMANİYE'de özel harekat polislerinin de desteğiyle uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gündüz vakti yapılan baskın anları, havadan dron ile görüntülenirken, aramalarda 1 av tüfeği ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Esenevler, Mehmet Akif Ersoy ve Kurtuluş Mahalleleri'nde, 18- 21 Ocak tarihleri arasında, uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen 6 adrese gündüz vakti şok baskınlar düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlara 105 personel katıldı.