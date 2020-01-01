Osmaniye'de özel harekat polislerinden gerçeğini aratmayan rehine kurtarma tatbikatı

01.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:55

Osmaniye'de özel harekat polislerince gerçekleştirilen tatbikatta yolcuları rehin alınan otobüsteki teröristler etkisiz hale getirildi.

Senaryo gereği yolcuların bulunduğu otobüsün teröristlerce kaçırılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ekipleri, Osmaniye Fuar Alanı'na yönlendirildi.

"Teslim ol" çağrısına teröristlerden olumsuz yanıt alan ekipler, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'un talimatıyla otobüse operasyon düzenledi.

Ses ve sis bombaları atarak camlardan ve kapılardan otobüse giren ekipler, yolcuları rehin alan iki teröristi saniyeler içinde etkisiz hale getirdi.

Gerçeğini aratmayan başarılı tatbikatın ardından Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ile Okumuş, ekipleri tebrik etti.

Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet güçlerinin her an göreve hazır olduklarını bir kez daha gösterdiklerini söyledi.

Böyle bir durumda kalınmasının asla istenmeyeceğini dile getiren Coşkun, "Tatbikatta görev alan arkadaşlarımıza Emniyet Müdürümüz nezdinde teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Bundan sonraki çalışmalarında Allah'tan kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA