Osmaniye'de özel harekat polisleri dualarla Suriye'ye uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'de özel harekat polisleri dualarla Suriye'ye uğurlandı

Osmaniye'de özel harekat polisleri dualarla Suriye'ye uğurlandı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 45 özel harekat polisi, görev alacakları Suriye'ye dualarla uğurlandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 45 özel harekat polisi, görev alacakları Suriye'ye dualarla uğurlandı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğünde gerçekleştirilen uğurlama törenine, polislerin aileleri, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve görevliler katıldı.

Okumuş, törende, özel harekat polislerine görevlerinde başarılar dileyerek, şunları kaydetti:

"Bize diyorlar ki 'Suriye'de, Libya'da ne işimiz var?' Sizler Suriye'ye gideceksiniz ve herkese Türk'ün mazlumun yanında olduğunu göstereceksiniz. Gidiş amacımız belli. Mazlumun yanında yer almak, Kızıl Elma'ya ulaşmak, başka hiçbir niyetimiz yok. Sizlerin görevlerinizi en iyi şekilde layıkıyla yerine getireceğinize eminim. Buradaki aileleriniz önce Allah'a, sonra bize emanet. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

Kurban kesilip dua edilmesinin ardından özel harekat timleri Suriye'ye uğurlandı.

Osmaniye'de özel harekat polisleri dualarla Suriye'ye uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Son Dakika | YPG/PKK, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı
Son Dakika | YPG/PKK, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri... Hatay Valiliği, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin'e düzenlenen füzeli saldırıda 1'i çocuk 3 sivilin öldüğünü, 4 sivilin...
Son dakika haberleri... Hatay Valiliği, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin'e düzenlenen füzeli saldırıda 1'i çocuk 3 sivilin öldüğünü, 4 sivilin...
Van'da iki apartmana baskın! Balık istifi haldeki 115 Afgan uyruklu göçmen yakalandı
Van'da iki apartmana baskın! Balık istifi haldeki 115 Afgan uyruklu göçmen yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Hamid Karzai Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu
Magazin Cimilli İbo Acun Ilıcalı Haluk Levent Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Mert Günok Mesut Özil Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osmaniye'de özel harekat polisleri dualarla Suriye'ye uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 16:03:38. #1.14#

title