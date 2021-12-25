Osmaniye'de özel çocuklara özel materyaller ulaştı

OSMANİYE (Habermetre) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla düzenlenen törenle '7 TIR ile 7 Bölgeye Özel Eğitim Materyalleri' programı kapsamında Osmaniye'ye gönderilen özel eğitim materyalleri, özel çocuklara ulaştırıldı.

Bu kapsamsa, Merkez ilçe dahil tüm ilçelerdeki ihtiyacı olan 10 okula, 5 adet hafif zihin-otizm küçük, 4 adet hafif zihin-otizm büyük ve 1 adet orta ağır zihin otizm büyük materyal seti gönderildi.

Özel eğitim sınıflarında öğrenim gören hafif ve orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizmi, görme yetersizliği ve işitme yetersizliği olan öğrencilerin kavram, okuma, yazma, matematik, bilişsel beceriler, öz bakım, günlük yaşam, toplumsal uyum, sosyal iletişim ve benzeri alanlarındaki becerilerinin kazandırılmasına yönelik hazırlanmış materyallerin Osmaniye'de öğrenim gören özel öğrencilere dağıtımı yapıldı.

Dağıtımı gerçekleştirilen materyallerin daha eğlenceli ortamlarda kalıcı öğrenmelerin sağlanmasına destek olması temenni edildi. İbrahim Emül - DHA

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet