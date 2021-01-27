Osmaniye'de otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
27.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:14
Osmaniye'de, otomobilinin bagajında 2,5 kilogram esrar ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Osmaniye'de, otomobilinin bagajında 2,5 kilogram esrar ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek E.D'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Narkotik dedektör köpeğinin de destek verdiği aramada, otomobilin bagajında 2,5 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner