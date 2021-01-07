Osmaniye'de otomobilin paspasının altına gizlenmiş 31 kilo 100 gram esrar bulundu
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Osmaniye'de otomobilin paspasının altına gizlenmiş 31 kilo 100 gram esrar bulundu

07.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:46
Osmaniye'de otomobilin paspasının altına gizlenmiş 31 kilo 100 gram esrar bulundu

Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde paspasın altına gizlenmiş halde 31 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde paspasın altına gizlenmiş halde 31 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlara Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphe üzerine Suriyeli M.M. idaresindeki otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Pars"ın da tepki vermesi üzerine otomobil, emniyet müdürlüğü bahçesine götürüldü.

Buradaki detaylı aramada, paspasların altına gizlenmiş 31 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Sürücü M.M. ve otomobildeki Suriyeli M.B. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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