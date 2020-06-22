Osmaniye'de otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
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Osmaniye'de otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, bir aracın motor kısmına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Osmaniye'de otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
22.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:08

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, bir aracın motor kısmına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nde park halindeki otomobilin motor kısmından ses geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri, bir süre kediyi aracın altından çıkarmak için uğraştı.

Sürücünün aracının yanına gelmesinin ardından açılan kaputun altındaki kedi yavrusu, yaklaşık 30 dakikalık uğraşın ardından kurtarıldı.

Kedi, itfaiye ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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