Osmaniye'de otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nde bir otomobilin motor kısmından ses geldiğini duyan vatandaşlar, bir kedinin sıkıştığını fark etti.

Kediyi sıkıştığı yerden kurtarmak isteyen vatandaşlar başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Temizlenen ve yemek ile su verilen kedi yavrusu, daha sonra annesinin bulunduğu alana bırakıldı.

Kaynak: AA