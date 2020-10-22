Osmaniye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Osmaniye'de otobanda yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Osmaniye'de otobanda yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Düziçi otoban köprüsü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Yıldırım'a sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Kazada Yıldırım olay yerinde hayatını kaybederken otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Yıldırım'ın cesedi Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner