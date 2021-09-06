Osmaniye'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
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Osmaniye'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Osmaniye'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Cemalpaşa Mahallesi Sumbas Yolu kavşağında, Ö. K. yönetimindeki 01 AHF 460 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Eser'e (71) çarptı.

Olay yerine gelen ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eser, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Ö.K. gözaltına alındı.

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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