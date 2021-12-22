Osmaniye'de otomobilin çarptığı elektrik direği yıkıldı - Haberler
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Osmaniye'de otomobilin çarptığı elektrik direği yıkıldı

Osmaniye'de otomobilin çarptığı elektrik direği yıkıldı
AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye'de otomobilin çarptığı elektrik direğinin yıkılması sonucu Kadirli ilçesinin bir kısmında elektrik kesintisi yaşandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de otomobilin çarptığı elektrik direğinin yıkılması sonucu Kadirli ilçesinin bir kısmında elektrik kesintisi yaşandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 01 B 7090 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu Kadirli- Adana kara yolu kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine gelen ambulansta yapılan müdahalenin ardından polis merkezine götürüldü.

Elektrik direğinin yıkılması sonucu ilçenin bir kısmında elektrik kesintisi yaşandı.

Osmaniye'de otomobilin çarptığı elektrik direği yıkıldı

Osmaniye'de otomobilin çarptığı elektrik direği yıkıldı

Osmaniye'de otomobilin çarptığı elektrik direği yıkıldı

Osmaniye'de otomobilin çarptığı elektrik direği yıkıldı

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri

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