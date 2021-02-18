Osmaniye'de otomobile silahlarla ateş açtıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
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Osmaniye'de otomobile silahlarla ateş açtıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

18.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:16
Osmaniye'de otomobile silahlarla ateş açtıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir araca silahla ateş açtıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir araca silahla ateş açtıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 11 Şubat'ta M.T'nin aracına silahla ateş edilmesinin ardından çalışma başlattı.

Ekipler, 13 noktadaki yaklaşık 30 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek zanlıların A.M.O, Y.B, M.T, A.T. ve M.B. olduğunu belirledi.

Zanlılar, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, 18 tabanca namlusu ile çok sayıda mermi ve 200 gram esrar ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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